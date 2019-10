Par l’intermédiaire de la direction régionale des bourses étrangères canadiennes, le Bureau des bourses et de l’aide financière (Bbaf) de l’université Laval lance un appel à la candidature pour 400 bourses d’études canadiennes au titre de l’année académique 2019-2020. Ces bourses sont destinées aux ressortissants des pays de la catégorie A (pays industrialisés européens, et extra-européens) et ceux des pays de la catégorie B (pays en développement, du tiers-monde et extra-européens). Elles doivent leur permettre de poursuivre leurs études, de parfaire leurs connaissances pour les travaux de recherches dans les domaines auxquels l’université Laval accorde une attention particulière. Les bourses d’études ne sont donc pas exclusivement réservées à l’excellence scolaire. Parmi les conditions, avoir au maximum 18 ans à 64 ans; comprendre et parler correctement l’une des langues d’enseignement au Canada (anglais, français, espagnol, allemand, italien); avoir un diplôme équivalent au brevet d’études de premier cycle d’enseignement, au baccalauréat ou au brevet d’aptitude professionnelle des pays de l’Union européenne.