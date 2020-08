La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Oran a lancé un appel aux parents les invitant à respecter le calendrier de vaccination de leurs enfants en leur assurant que toutes les dispositions et mesures ont été prises en matière de prévention contre le Covid-19, a indiqué le chargé de la communication à la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Oran le docteur Youcef Boukhari. Une réticence a été observée à Oran chez beaucoup de parents de peur certainement du Covid-19, a fait savoir le docteur Boukhari, soulignant qu'«il faut vacciner les enfants même en ce temps de crise, du moment que les mesures nécessaires de prévention contre la pandémie du coronvavirus ont été prises».