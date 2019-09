Cela fait plusieurs mois que des rumeurs font état d’un potentiel iPhone SE 2 l’année prochaine, l’information gagne encore du crédit avec un nouveau rapport de la sérieuse publication japonaise Nikkei. D’après les informations du média, Apple est bel et bien en train de développer un successeur à l’iPhone SE, et celui-ci devrait être lancé sur le marché au printemps 2020. Ce mobile devrait permettre à Apple de regagner des parts de marché, lui qui dégringole ces derniers mois au classement des ventes de smartphones (dépassé par Huawei et Oppo, Xiaomi n’est pas loin). Il vise clairement les milieux de gamme de la concurrence, notamment de Samsung, Huawei et Xiaomi. On ne sait pas encore si cet « iPhone 8s » ou « iPhone SE 2 » sera commercialisé à l’international ou seulement sur des marchés à fort potentiel où Apple est particulièrement en difficulté, comme la Chine et l’Inde.