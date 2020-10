Apple a accéléré ses efforts pour développer son propre moteur de recherche afin de proposer une alternative à Google, selon un article du Financial Times. Le quotidien britannique évoque, notamment de récents changements dans la présentation des résultats de recherche sur les iPhone utilisant iOS 14, la dernière version du système d'exploitation mobile de la marque à la Pomme. Ces informations sont publiées quelques jours après l'annonce par le gouvernement américain de poursuites contre Google pour abus de position dominante dans les services de recherche sur Internet. Le ministère de la Justice des Etats-Unis a souligné dans sa plainte que Google payait des milliards de dollars à Apple pour apparaître comme principal moteur de recherche sur les appareils munis du système iOS. Selon le Financial Times, Apple a, par ailleurs, embauché il y a deux ans l'ancien chef de la recherche de Google, John Giannandrea, afin de renforcer son département d'intelligence artificielle et son assistant virtuel Siri.