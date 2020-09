À quoi ressemblera l'ordinateur portable du futur? On a vu débarquer une barre tactile sous l'écran, on a vu arriver de nouveaux connecteurs, et chez Apple, on envisage carrément d'enlever le clavier! C'est le site spécialisé Patenty Apple qui a découvert que la marque à la pomme avait déposé des brevets pour la présence d'un «dispositif intégré» qui occuperait la place du clavier. Dans son dépôt de brevet, Apple parle d'un «MacBook de nouvelle génération avec une surface de saisie en verre» dont la spécificité sera de s'adapter au type d'utilisation. Ainsi, pour les joueurs, ce grand écran tactile affichera les touches liées à chaque jeu. Pour les DJ, cette même surface affichera une platine vinyle virtuelle. Pour les graphistes, place à une tablette tactile à utiliser avec l'Apple Pencil. Bien évidemment, dans un navigateur ou un logiciel de bureautique, un clavier virtuel. En fait, c'est comme s'il y avait un iPad à la place du clavier...