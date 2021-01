Après la spectaculaire augmentation des prix, voici deux mois, sur bon nombre de produits et plus particulièrement les pâtesalimentaires, voici le tour du sucre de connaître les premiers effets d'une hausse dont tout indique qu'elle va rapidement devenir vertigineuse. À cela, une explication avancée par les producteurs qui déplorent la dépréciation continue de la monnaie nationale. Pourtant, le décret exécutif du 6 mars 2011 avait strictement

plafonné le prix du sucre destiné au consommateur lambda. Mais les producteurs justifient la tendance par la crainte de voir une flambée des coûts pour l'ensemble de la filière agroalimentaire, auquel cas ils se préparent à en anticiper les conséquences.

De fait, les boissons industrielles et les yaourts ont, eux aussi, connu une joyeuse envolée des prix, d'autant plus avisée que les supérettes et autres magasins de proximité n'affichent jamais les prix, se limitant à quelques produits de façade, histoire de rouler les éventuels contrôleurs dans la farine. Et encore, au prix où celle-ci est désormais enregistrée dans les terminaux...