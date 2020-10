L'objectif de production de sept à 10 millions de quintaux supplémentaires d'arboriculture rustique a été tracé pour le quinquennat 2020-2024, soit un peu plus du double de la production nationale actuelle, a déclaré le directeur général de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la viticulture (Itaf), Mohand Larbi Rabhi.L'atteinte de cet objectif ambitieux et hautement important pour cette filière implique la participation active des producteurs d'arboriculture rustique, la conjugaison des efforts de l'ensemble des intervenants dans cette filière, outre l'impérative nécessité de matérialiser les orientations et le plan de développement initié par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a indiqué le même responsable.