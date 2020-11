Une station expérimentale régionale de production de plantes pastorales et d'arbres fruitiers résistants à la sécheresse sera créée dans la wilaya de Sidi Bel Abbès en début d'année prochaine. Selon le commissariat régional de développement de la steppe de Saïda, initiateur du projet, la station, qui sera réalisée dans la commune de Rdjem Demmouche sur une surface de 2,5 hectares, permettra la production de 2 millions de plants de gatf, d'absinthe, de luzerne et d'alfa, ainsi que 20 000 pistachiers, caroubiers, amandiers, oliviers. Le projet vise à régénérer le couvert végétal dans les zones steppiques détériorées et sera soutenu par une cellule de télédétection (via satellite) pour suivre l'état du couvert végétal dans la région, en plus d'un laboratoire de recherche scientifique.