Depuis une semaine, la grande surface Ardis à Alger a installé un portique par lequel les clients doivent entrer, après leur pulvérisation par du désinfectant. Or, l'OMS a déjà averti qu' «il n'est en aucun cas recommandé de pulvériser des désinfectants sur des personnes» étant donné que «cela pourrait être physiquement et psychologiquement dangereux et ne réduirait pas la capacité d'une personne infectée à propager le virus via les gouttelettes ou par contact». Pulvériser du chlore ou d'autres produits chimiques toxiques sur les personnes peut causer, tient à rappeler l'OMS, une irritation des yeux et de la peau, un bronchospasme et des effets gastro-intestinaux. Dans les espaces intérieurs, l'application systématique de désinfectants sur les surfaces par pulvérisation ou fumigation n'est pas non plus recommandée, insiste l'OMS.