Les différents locaux et grands centres commerciaux de la capitale enregistrent une grande affluence des citoyens et étrangers en ce début des soldes d’été qui s’étaleront jusqu’au 31 août. A Alger, plusieurs centres commerciaux, à l’instar de ceux de Bab Ezzouar et d’Ardis ainsi que des locaux commerciaux à la rue Larbi-Ben M’hidi, Didouche-Mourad ou encore El Biar et Chéraga affichent des ventes au rabais qui attirent de nombreux citoyens et même des étrangers, notamment les asiatiques. Certains clients considèrent que les publicités affichées par les commerçants concernant leurs différentes marchandises sont une véritable «arnaque» qui se reproduit à chaque saison de soldes, les rabais proposés étant «insignifiants». Selon une cliente rencontrée dans un centre commercial très prisé à l’est d’Alger, les prix des vêtements de marque étrangère sont restés inchangés. D’ailleurs, elle s’interroge sur quelle base ces réductions sont fixées entre 20% et 50%.