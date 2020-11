Les agences commerciales d'Algérie télécom (AT) resteront ouvertes à Alger et dans les chefs-lieux de wilayas, dimanche 1er novembre de 9h00 à 15h00 afin de garantir la continuité du service, a annoncé cet établissement public. Les agences commerciales concernées sont celles qui sont situées dans les chefs-lieux des wilayas, alors qu'au niveau d'Alger, les agences concernées sont celles d'Hussein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Ben M'hidi, Aïn Naâdja, Birtouta, Zéralda, Aïn Benian et Ben Aknoun. Par ailleurs, Algérie télécom félicite le peuple algérien à l'occasion du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er Novembre et tient à affirmer, encore une fois, qu'elle «ne cessera de moderniser ses réseaux de télécommunications et d'améliorer l'avancée des TIC en Algérie afin de participer à l'épanouissement et au développement de l'économie nationale»