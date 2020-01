Ath Hamdoune, une localité montagneuse relevant de la commune d'Aghbalou, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Bouira, a remporté samedi le Premier Prix de la première édition du concours «Le village le plus propre» initié par l'Assemblée populaire de la wilaya (APW). Le Prix, d'une valeur financière estimée à 500 millions de centimes, a été remis par le wali Mustapha Limani au représentant du village et de la commune d'Aghbalou, lors d'une cérémonie organisée au siège de l'Institut de la formation professionnelle Kebabi Mohand Ouali de la ville de Bouira. «Nous sommes très fiers de remporter ce prix, c'est le fruit d'un travail collectif consenti par les citoyens d'Ath Hamdoune. Notre village mérite cette récompense grâce à l'effort collectif. Ce genre d'initiative est encourageant pour ancrer davantage la culture environnementale dans toute la wilaya de Bouira», a indiqué le président de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Aghbalou, Nacer Hamoum.