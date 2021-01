Le ministère de la Communication et l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) ont menacé d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des chaînes de télévision privées et d'autres supports médiatiques tels que les réseaux sociaux, qui portent atteinte à la vie privée des enfants et les exploitent. «Nous exhortons les producteurs, journalistes et animateurs à observer scrupuleusement cet interdit. Faute de quoi, le ministère de la Communication et l'Autorité de régulation de l'audiovisuel engageront les poursuites judiciaires contre qui de droit pour mettre fin à ces pratiques», indique un communiqué commun du ministère et de l'Arav.