Le pauvre citoyen qui cherche à se faire plaisir, mais aussi à manger sainement est prêt à dépenser 700 DA pour un litre d’huile d’olive. Mais voilà qu’il ne sait plus à qui s’adresser pour avoir de la vraie huile. Sur le marché local, la contrefaçon fait loi. Une quantité de 26 130 litres d’huile d’olive contrefaites et impropres à la consommation a été saisie dans la commune d’Oued Selam dans la wilaya de Batna, jeudi dernier. Cette quantité était stockée dans des conteneurs à l’intérieur d’un entrepôt ne disposant pas des moindres conditions d’hygiène. L’analyse de laboratoire a confirmé que l’huile saisie ne répondait pas aux normes, car contenant des rajouts et autres matières indésirables. Rien de bien rassurant pour le consommateur qui n’arrive plus à savoir ce qui se retrouve dans son panier d’épicerie ou encore dans son assiette.