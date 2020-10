Des cas de fièvre catarrhale ou maladie de la langue bleue ont été enregistrés dans des élevages ovins de la mechta Remila, dans la commune d'El Machrouha à l'Est de Souk Ahras. Selon l'inspecteur vétérinaire de wilaya, l'infection de deux ovins a été confirmée par le laboratoire vétérinaire régional de la wilaya d'El Tarf suite à l'analyse d'échantillons prélevés sur cinq ovins d'éleveurs de la localité, a précisé la même source. Une équipe spéciale de l'inspection vétérinaire a été dépêchée auprès des éleveurs pour prendre les mesures nécessaires. Les orientations portent sur la pulvérisation de pesticides sur les marécages des zones de parcours et le nettoyage des étables, outre l'interdiction de la vente ou de l'achat d'ovins et de bovins ainsi que du pacage sur les zones humides, a détaillé la même source.