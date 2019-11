Au beau milieu du désert de Dubai, des techniciens reproduisent, dans de vastes bassins, les courants et les marées de la mer du Nord, pour des saumons qui tournoient par milliers.

Avec sa tour la plus haute du monde, ses îles artificielles en forme de palmier ou sa station de ski couverte, l’émirat de Dubai n’en est pas à son premier projet ambitieux. «Mais personne n’aurait pu imaginer qu’on puisse élever des saumons dans le désert», se réjouit Badr ben Moubarak, directeur général de la ferme piscicole «Fish Farm».

Le saumon, poisson d’eau froide, est habituellement élevé dans de grosses cages installées en mer, au large de la Norvège, de l’Islande, du Royaume-Uni ou du Canada.

à l’intérieur de la ferme, le débit et la température de l’eau sont contrôlés pour créer les conditions optimales à la croissance des milliers de saumons.

«On reproduit (la lumière) des levers et couchers du soleil, mais aussi les marées, les courants forts ou ceux d’une simple rivière, des eaux peu et très profondes», explique le jeune homme d’affaires.

Le saumon naît en eau douce, mais vit en eau salée, avant de retourner en eau douce pour frayer.

L’eau salée utilisée par la ferme provient du Golfe, mais elle est filtrée.