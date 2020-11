Pas moins de 600 porteurs de projets d'investissements attendent la promulgation des textes d'application du Comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (Calpiref), pour leur concrétisation à Tizi Ouzou. La non-délivrance de ces documents, actes de concessions et permis de construire, à ces promoteurs a eu, de fait, des conséquences sur la concrétisation de leurs projets, et partant, sur l'élan du développement créatif de richesses et d'emplois au niveau de la wilaya. Pourtant, la commission du développement local de l'Assemblée de wilaya avait tracé un programme de travail avec l'ensemble des acteurs locaux concernés par ce dossier pour essayer d'apporter des solutions à cette problématique qui demeure le noeud gordien de l'investissement au niveau local. En outre, la promulgation de ces textes d'application permettra de mieux réguler la disponibilité foncière et asseoir plus de transparence pour y accéder.