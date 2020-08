L'Aïd est passé, avec ses affres et ses interrogations, en pleine canicule conjuguée à la pandémie du nouveau coronavirus. Mais les files d'attente devant les bureaux de poste n'ont pas pris fin, à croire qu'une véritable malédiction a affecté Algérie poste. Les retraités qui ont exprimé des plaintes tout à fait légitimes sont convaincus qu'il existe d'autres raisons que celles avancées, sur le manque de liquidités, les bureaux de postes étant alimentés au coup par coup et selon des procédés qui relèvent davantage du pis-aller que de la vraie programmation basée sur une prise en compte des besoins et des moyens. Combien d'entre eux sont, en effet, rentrés bredouilles après des heures et des heures d'attente sous un soleil de plomb avant qu'un préposé ne vienne leur annoncer qu'«il n'y a plus d'argent!». Même les grandes postes des grandes villes n'ont pas échappé à ce qui s'apparente à une manoeuvre de haut vol, contraignant les usagers à prendre d'assaut des distributeurs «vides». Question: en sera-t-il de même, dans 10 jours à peine, puisque le mois d'août est déjà bien entamé?