L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré vendredi dernier que malgré l’épidémie de Covid-19 qui pourrait affecter la fabrication de médicaments, il n’y a aucune pénurie imminente d’approvisionnements en médicaments essentiels dans le monde. «L’OMS surveille le risque potentiel de perturbation de l’approvisionnement en médicaments en raison de l’épidémie de COVID-19», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse quotidien. L’OMS travaille en étroite collaboration avec les associations industrielles, les régulateurs et d’autres partenaires pour surveiller le risque de pénurie, en se concentrant sur les médicaments qui sont essentiels pour les soins de santé primaires et les urgences, y compris les antibiotiques, les analgésiques, ainsi que les médicaments du diabète, de l’hypertension, du VIH, de la tuberculose et du paludisme, a-t-il ajouté.