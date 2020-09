Une plate-forme numérique pour la préinscription électronique des constructeurs automobiles et des concessionnaires de véhicules neufs sera lancée à partir d'aujourd'hui par le ministère de l'Industrie, a-t-il annoncé dans un communiqué.

«à partir de dimanche 20 septembre 2020, une plate-forme numérique dédiée aux préinscriptions électroniques, conformément aux dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, sera lancée», a fait savoir la même source. Selon le ministère, cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, édictés respectivement par les décrets exécutifs 20-226 et 20-227 du 19 août 2020.