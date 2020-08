La circulation automobile sera modifiée à partir de dimanche sur l'autoroute Est-Ouest pour cause des travaux de réalisation d'un ouvrage d'art au niveau de Tessala El Merdja (Birtouta), a indiqué un communiqué de l'Algérienne des autoroutes (ADA). Celle-ci «informe ses usagers qu'à la suite de l'autorisation accordée par le wali d'Alger, la direction des travaux publics de la wilaya d'Alger entamera à partir de dimanche la poursuite des travaux de réalisation d'un ouvrage d'art à Tessala El Merdja (Birtouta),enjambant l'autoroute Est-Ouest et s'inscrivant dans le projet de raccordement reliant Tessala El Merdja (RN1) vers Zéralda (RN67)», annonce le communiqué ajoutant qu'à cet effet, l'entreprise réalisatrice procédera à un rétrécissement de voies au niveau du chantier sis à Tessala El Merdja (Birtouta) avec maintien du trafic sur uniquement deux voies et jusqu' à jeudi 3 septembre.