De plus en plus d’Américains progressistes revendiquent leur droit de choisir par quel pronom ils souhaitent être désignés, indépendamment de leur sexe de naissance. Un combat affiché haut et fort sur leurs cartes de visite, leurs signatures d’emails et sur leurs comptes des réseaux sociaux. «They» gagne du terrain aux Etats-Unis, utilisé par les personnes dites «non-binaires», qui ne s’identifient ni comme homme ni femme. Un combat qui s’étend de façon encore confidentielle à d’autres pays: en France certains suggèrent la généralisation du pronom équivalent «iel», contraction de «il» et «elle». Mais l’utilisation du neutre suscite aussi son lot de moqueries, ses détracteurs dénonçant une surenchère dans le politiquement correct.