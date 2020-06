Au moment où le président de la République a remis des médailles de l'ordre du Mérite au rang de «Achir» à titre posthume à trois membres du corps médical, en l'occurrence le professeur Si Ahmed El-Mehdi, le docteur Wafa Boudissa et Djamel Talhi ambulancier, victimes du Covid-19, ainsi qu'à la défunte Aïcha Barki, présidente de l'Association «Iqra» de lutte contre l'analphabétisme, des figures du Mouvement sportif national n'ont pas cessé depuis plusieurs semaines d'apporter leur soutien et rendre hommage à l'armée des blouses blanches. La FAF s'est associée au quotidien national d'information La Sentinelle pour offrir cette compilation de reconnaissances et d'hommages exprimés par les différentes personnalités du Sport national aux professionnels de la santé, médecins, paramédicaux et autres travailleurs du secteur qui ont consenti d'énormes sacrifices en première ligne face à la pandémie.