L’association Sidra a lancé dans le cadre du programme Sharek une nouvelle plateforme citoyenne digitale www.sharek-algerie.com dédiée aux jeunes et aux associations de jeunesse en Algérie. La plateforme Web est en ligne depuis le samedi 28 septembre 2019. Cette initiative innovante a pour objectif d’offrir à la jeunesse algérienne des outils numériques libres d’accès, leur permettant de développer leur action citoyenne et de renforcer leur participation à la vie publique et sociale. La plateforme digitale permettra de renforcer les associations de jeunesse locales et nationales, en leur donnant accès à un ensemble de ressources documentaires numériques sur la vie associative.