C'est un projet titanesque auquel Facebook s'attaque. Une initiative démesurée qui permettrait de connecter 23 pays d'Afrique au Moyen-Orient et à l'Europe. Cela n'est pas une surprise: l'Afrique est le continent le moins connecté à Internet. Seulement un quart des 1,3 milliard d'habitants ont une connexion. Avec son projet de câble sous-marin de fibre optique, Facebook cherche à changer cela. L'entreprise vient de publier plus de détails à propos de ce projet. Le réseau social prévoit de s'associer à plusieurs opérateurs télécoms africains et européens pour construire son projet baptisé 2Africa. L'objectif pour Facebook est d'interconnecter 23 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Najam Ahmad et Kevin Salvadori, en charge du projet chez Facebook, ont déclaré que le câble sous-marin 2Africa fera 37 000 kilomètres. Quasiment l'équivalent de la circonférence de la Terre.