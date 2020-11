Le ministre des Finances et gouverneur pour l'Algérie auprès de la Banque mondiale, Aymen Benabderrahmane, devrait prendre part par visioconférence au sommet du G20. Le sommet du G20 sera tenu en ligne les 21 et 22 novembre, sous la présidence du roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saoud, dont le Royaume assure la présidence du Groupe. Pour soulager les pays pauvres en difficulté face à la pandémie de Covid-19, les ministres des Finances et chefs de Banques centrales du G20 avaient mis en place un dispositif de suspension du service de la dette de ces pays pour 2020, prolongé le mois dernier jusqu'en juin 2021. Pour rappel, Aymen Benabderrahmane a pris part le 30 septembre 2020, par visioconférence, aux travaux du forum de haut niveau des ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales des pays arabes, sur invitation de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) et du ministre des Finances de l'Arabie saoudite.