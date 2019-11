Les Tunisiens vont bénéficier, dès aujourd’hui, d’un nouveau centre commercial ultramoderne qui offre une large gamme d’activités : les courses, le shopping, les six salles de cinéma, les restaurants de toutes catégories, et des espaces ludiques pour les enfants. A vingt minutes du centre de Tunis, il regroupe prestations commerciales et loisirs. Né d’un investissement du groupe Mabrouk, il a coûté 200 millions de DT et permis la création de 2000 emplois directs. Construit sur 15 hectares, il a été réalisé par des compétences tunisiennes. Pour l’accès, la société a bâti un échangeur par ses propres moyens, avec un coût de 10 millions de DT. Azur City, c’est 93000 m2 de surface totale climatisée et 42 000 m2 de surface commerciale utile, dont un supermarché de 10000 m2 et un multiplex cinéma de 5000 m2. Les promoteurs tablent sur 8 millions de visiteurs, comptant sur les équipements de dernière génération, des attractions mécaniques et digitales (jeux vidéo, réalité virtuelle et manèges inédits), ainsi qu’un espace dédié à la culture, dont une grande librairie de 250 m2 et une salle d’exposition artistique.