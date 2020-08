Starzplay, le premier service de vidéo à la demande par abonnement (Svod) dans la région Mena, a reçu un accueil très enthousiaste de ses abonnés pour son contenu original, ce qui montre à quel point le public de la région Mena est avide de productions locales originales.Cela se reflète dans l'extraordinaire accueil que la série originale Starzplay, Baghdad Central, première production du réseau, a reçu. Marquant une rupture avec les séries conceptualisées et produites par des studios étrangers, Baghdad Central est un exemple probant de la manière dont les histoires de la région trouvent un écho croissant auprès des téléspectateurs. La série se déroule en 2003, au milieu du chaos, à Baghdad, alors occupée par les États-Unis et suit l'ex-policier irakien Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter) qui a tout perdu et qui se bat quotidiennement pour assurer sa sécurité et celle de sa fille malade, Mrouj (July Namir).