Le réseau régional des spécialistes et médecins traitant les cancers hématologiques, en particulier la leucémie myéloïde chronique, a été créé, jeudi, à Batna. La naissance de ce réseau est intervenue en clôture de la première journée régionale de sensibilisation et d’échanges d’expériences sur la leucémie myéloïde chronique dans l’Est du pays, initiée par le service d’hématologie du Centre régional de lutte contre le cancer de Batna en coordination avec l’association Aurès santé et l’université Batna 2. Le réseau qui aura initialement une dimension régionale, selon le chef du service d’hématologie du Centre régional de lutte contre le cancer de Batna et présidente de cette rencontre scientifique, professeur Mehdia Saidi, a pour objectif de réunir des spécialistes et des médecins traitant des patients atteints de ce type de cancer, notamment des jeunes, et d’unir leurs efforts dans ce domaine en matière de traitement à travers l’échange d’expériences afin d’assurer une prise en charge optimale du patient.