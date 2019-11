Le rappeur Soolking a publié vendredi le nouveau clip de sa récente chanson «Bébé allô», premier extrait de son deuxième album qui sortira dans quelques mois, rapporte le site Clique. Changeant complètement de registre par rapport à sa chanson phare « Liberté », le rappeur Soolking se met en scène dans ce nouveau clip pour se mettre dans la peau d’un criminel qui se fait arrêter et mettre en détention par les autorités. Dans le clip, on peut voir le rappeur plonger dans une dépression hallucinatoire causée par son éloignement de sa conjointe et de son fils. Le clip a été visionné quatre millions de fois en deux jours.