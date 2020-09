Le ministère de l'Education nationale a adressé à l'occasion des épreuves officielles en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile, des SMS pour sensibiliser les parents, les candidats et les encadreurs au respect impératif du protocole sanitaire. Premiers du genre, ces SMS visent «la sensibilisation des candidats aux épreuves officielles et leurs parents à l'impératif de respecter le protocole sanitaire, notamment le port de la bavette et la distanciation sociale».Les mêmes messages ont comporté un rappel aux sanctions prévues par la loi en cas d'atteinte à l'intégrité des épreuves. Pour rappel, le ministère de l'Education nationale avait mis en place, en août dernier, un protocole préventif avant la réouverture des établissements d'enseignement pour les révisions, lequel a été validé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus.