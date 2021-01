Dans un fax envoyé, hier, à notre rédaction, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a tenu à nous informer, qu'elle avait bel et bien rendu hommage à l'«illustre journaliste et homme de lettres émérite et distingué», Mouloud Achour, décédé le 24 décembre dernier. Seulement c'était sur sa page officielle... Facebook. La précision envoyée par Malika Bendouda fait suite à la publication sur ces mêmes colonnes d'un article intitulé «Impardonnable oubli de Bendouda», dans lequel la rédaction s'est interrogée sur l'absence des condoléances officielles de la première responsable du secteur de la culture après l'annonce du décès de Mouloud Achour. Une interrogation justifiée puisque d'habitude, les communiqués officiels des institutions de l'Etat étaient généralement rendus publics par le canal officiel APS. Il semble maintenant que les sites officiels des médias sociaux peuvent également s'inscrire dans la liste des sources officielles. Une précision qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.