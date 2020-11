Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina en l'occurrence, était parmi ceux qui ont fait dans le «prosélytisme» quant au vote par un «oui» massif sur la révision constitutionnelle. Le référendum vient de se dérouler, le décompte est en deçà des pronostics de celui qui a juré qu'il se retirerait si « le vote sur le projet de la révision constitutionnelle ne sera pas plébiscité par un vote massif et large», (sic). Bengrina a même affirmé à ce propos que si le peuple observe un recul considérable dans sa participation au scrutin « je déposerai ma démission de mon poste de président du mouvement et je regagnerai la base militante de mon parti et serais à la disposition de la direction du mouvement», a-t-il asséné. Que fera-t-il maintenant Abdelkader Bengrina sachant que le taux de participation lors du référendum du 1er Novembre est le taux le plus faible dans l'histoire électorale du pays depuis son indépendance? Va-t-il jeter l'éponge et se retirer de la vie politique?