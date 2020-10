Bengrina tourne casaque! Le président du mouvement El Bina s'est transformé en fervent supporter de la langue amazighe. Lui qui est en train de faire campagne pour le «oui» lors du prochain référendum a surpris son monde en défendant bec et ongles le statut de tamazight dans la nouvelle Constitution. Il va encore plus loin en appelant à appliquer la peine capitale contre les partisans de la sale théorie des «zouaves». Pour lui, ceux qui véhiculent cette idée sont les vrais ennemis de l'Algérie. «Ils touchent à la cohésion nationale et veulent diviser le pays», a-t-il soutenu avec beaucoup de panache...