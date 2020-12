Branle-bas de combat, mardi dernier, à Berrahal, où une opération de lutte contre la propagation de Covid-19 a été menée, tambour battant. Elle a vu la participation des autorités locales, des mem-

bres de la cellule de crise chargée de la lutte contre la pandémie et des volontaires, dont des sportifs, pour certains venus du chef-lieu de la wilaya (Annaba). Cette vaste opération de sensibilisation, de désinfection et de stérilisation des différents espaces publics, des services administratifs, des infrastructures scolaires, ainsi que des arrondissements urbains de police vise à redonner à la ville un cachet plus attrayant et à mieux organiser la mobilisation contre la propagation du nouveau coronavirus.

Ainsi, des bavettes ont été offertes aux enfants scolarisés. Menée en étroite coordination avec le secteur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, l'opération a concerné l'ensemble des quartiers de la ville, y compris le nouveau pôle urbain Kalitoussa et les communes de Tréat et Oued-El-Aneb.

D'autres mesures doivent être engagées incessamment afin de conforter l'amélioration du cadre de vie de la population dans cette localité.