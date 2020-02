La caravane médicale lancée à l’initiative de l’association «Besmet el amel» pour les maladies chroniques a ciblé 583 personnes de la commune frontalière de Ain Zana (Souk-Ahras) et autres localités enclavées limitrophes. L’initiative, organisée en collaboration avec la direction locale de la santé et de la population (DSP), a été encadrée par 25 médecins des secteurs public et privé spécialisés en diabétologie, pédiatrie, infectieux, ophtalmologie et médecine générale en plus de psychologues et d’infirmiers, a précisé la présidente de l’association Nadia Douaouda. La caravane, première du genre dans cette wilaya frontalière, fera le déplacement prochainement dans les communes de Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El Ouiden et Henancha, a révélé nadia Douaouda, qui a fait part de l’organisation en mars prochain d’une «kheïma médicale» en collaboration avec la Protection civile dans la localité de Lefouidh dépendant de la commune de Ouled Moumen.