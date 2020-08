Une partie de la maison de l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été soufflée par la double explosion survenue, mercredi dernier, dans le port de Beyrouth, au Liban. C'est du moins ce qu'ont rapporté, plusieurs sites électroniques. Abdessalem Bouchouareb, recherché par la justice dans le cadre des procès du montage automobile et dans lesquels les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, et des hommes d'affaires ont été condamnés à de lourdes peines de prison, se serait réfugié au Liban en raison du fait qu'aucune convention d'extradition n'a été signée entre l'Algérie et ce pays. D'autres rumeurs soutiennent que l'ex-ministre serait actuellement dans son appartement parisien.