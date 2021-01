Le nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, a cité dans son discours d'investiture le philosophe saint Augustin, natif de Thagaste, l'actuelle Souk Ahras, pour capter les Américains qu'il invite, à l'occasion, à «l'union et la raison» pour faire face à «l'extrémisme». Après avoir prêté serment, le 46e président des Etats-Unis a mis l'accent sur «l'union et la raison». Quoi de mieux donc, d'après Biden, pour unir les Américains face à «l'extrémisme», que de se référer à une figure de la philosophie et homme de dialogue: saint Augustin. «Je vous promets que je me battrai aussi fort pour ceux qui ne m'ont pas soutenu que pour ceux qui l'ont fait. Il y a plusieurs siècles, st. Augustin, un saint de mon église, a écrit que les personnes étaient une multitude définie par les objets communs de leur amour», a-t-il déclaré.