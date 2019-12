La nouvelle compagnie aérienne tunisienne privée, Jasmin Airways, a reçu, jeudi, son agrément officiel (AOC- Air Operator’s Certificate), l’autorisant à effectuer des opérations de transport commercial ont annoncé les médias locaux. Jasmin Airways informe dans un communiqué, s’être dotée de deux appareils de construction brésilienne de type Embraer 170, ayant une capacité de 76 sièges chacun. Elle assurera des vols charters court et moyens courriers avec l’Europe et le Maghreb, notamment l’Algérie.

La compagnie, qui a permis la création d’une centaine de postes d’emplois directs, a choisi l’aéroport d’Enfidha-Hammamet comme base opérationnelle de ses activités, étant donné qu’il se situe entre les deux pôles touristiques (Hammamet et Sousse). L’aéroport de Djerba constituera, pour sa part, la deuxième base opérationnelle de la compagnie. On devrait donc avoir d’ici l’été prochain des vols directs d’Alger vers Hammamet et Djerba, deux destinations prisées par les Algériens.