Une seule pilule quotidienne, combinant des médicaments contre l’hypertension, le cholestérol et de l’aspirine, réduirait d’un tiers le risque d’accidents cardio-vasculaires (infarctus, AVC...) en cinq ans chez des personnes âgées, suggère une nouvelle étude publiée cette semaine. Publiée par la revue médicale The Lancet, elle est la première menée à grande échelle pour évaluer son efficacité et a concerné une population rurale turkmène d’Iran. 90% des 7 000 participants, âgés de 50 à 75 ans, n’avaient pas d’antécédents de maladies cardio-vasculaires (MCV). Près de la moitié étaient des femmes. La pilule combinée a réduit le risque d’accidents cardio-vasculaires majeurs de 34% dans l’ensemble et d’environ 40% chez les personnes, sans antécédents de MCV sur cinq ans (4,5% contre 7,5%), et d’environ 20% chez les patients déjà atteints de maladies cardio-vasculaires. Les effets du traitement ont notamment été similaires chez les hommes et les femmes. «Plus des trois quarts des 18 millions de personnes qui meurent de maladies cardio-vasculaires, chaque année, vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, rappelle le docteur Nizal Sarrafzadegan, de l’université des sciences médicales d’Ispahan, coauteur.