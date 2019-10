Une quantité de 474,38 tonnes de déchets plastiques a été récupérée au titre de la campagne nationale «Un mois sans plastique», lancée le 21 septembre dernier par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, a indiqué jeudi, un communiqué du ministère.

La cellule de suivi et d’évaluation de la campagne qui s’étalera jusqu’au 21 octobre a réussi en trois semaines à organiser 69 conférences et rencontres à l’échelle nationale pour sensibiliser les différentes franges de la société, outre un programme spécial consacré aux enfants scolarisés, ajoute le communiqué.

La campagne a vu «une participation record» de la société civile dans toute sa composante, à savoir les associations professionnelles, environnementales et juvéniles, les groupes des Scouts musulmans algériens (SMA), les étudiants, les comités de quartiers, les mosquées, les écoles, et des personnalités publiques locales, en sus des autorités locales et des établissements de tri et de recyclage publics et privés, précise la même source.