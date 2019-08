La police new-yorkaise a procédé à une perquisition du domicile du multimillionnaire Jeffrey Epstein et elle a partagé des photos de «trouvailles intéressantes». Outre un tableau représentant l’ancien président des Etats-Unis Bill Clinton, en escarpins rouges et robe bleue, référence à Monica Lewinsky et à une robe préférée de Hillary Clinton, se trouvent des animaux empaillés, dont un tigre, une fresque représentant l’homme d’affaires ou encore une poupée grandeur nature pendue à un chandelier. Quarante pièces, sept étages et près de 2 000 mètres carrés constituent cette résidence de l’Upper East Side de Jeffrey Epstein, sur l’île de Manhattan. Ce domicile parmi d’autres du multimillionnaire accusé de trafic sexuel et retrouvé mort dans sa cellule, a été perquisitionné, selon le New York Times. Son «suicide» à 66 ans, à la prison fédérale de Manhattan, l’une des plus sûres du pays, a suscité un flot de questions et de théories du complot. Pour beaucoup, il a été assassiné afin de protéger les nombreuses personnalités et hommes de pouvoir qu’il fréquentait, du prince Andrew à Bill Clinton, en Europe et aux Etats-Unis.