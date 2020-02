Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial a choisi la wilaya de Blida en tant que wilaya pilote pour la promotion de la destination touristique Algérie et ce dans le cadre de la stratégie nationale du tourisme en cours de réalisation avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).Cette stratégie, en cours d’élaboration avec le Pnud et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), porte sur sa mise en oeuvre effective, à l’issue de sa réalisation et son adoption, à partir de la wilaya de Blida. Il sera procédé à l’application des principaux axes définis dans cette stratégie pour une meilleure commercialisation de la destination touristique Algérie et la création de moyens d’attraction touristique. Ces axes comportent la définition du produit à commercialiser et le marché adéquat ainsi que la méthode de mise en oeuvre de la stratégie, outre la préservation, en même temps, du tourisme durable qui respecte l’environnement local et les traditions de la région et ce dans le cadre des engagements internationaux de l’Algérie pour le développement durable.