Dorénavant, les patients en Algérie ont accès à la meilleure des innovations médicales allemandes en matière d’antihypertenseurs fabriqués en Algérie. La société renforce ses capacités via des partenariats solides, visant à combler les besoins médicaux non satisfaits en Algérie. Le renforcement des capacités et les transferts de technologie sont des éléments clés de l’expansion de la société en Algérie. Boehringer Ingelheim, l’un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, a annoncé, aujourd’hui, le lancement du premier lot de son médicament antihypertenseur produit localement en Algérie, et qui vient couronner sa collaboration avec Biopharm pour booster son innovation médicale en matière de contrôle de l’hypertension.