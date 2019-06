Dix-sept décisions de fermeture d’établissements classés et des stations-ser-vice pour non-respect de la réglementation en vigueur de protection de l’environnement ont été délivrées dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 11 au-tres décisions de fermeture ont été prises à l’encontre des établissements contrevenants dans le cadre des contrôles périodiques des services de l’environnement, effectués dans plusieurs usines et établissements classés. 27 autres mises en demeure ont été adressées à certains établissements contrôlés. Les visites de contrôle réservées aux stations-service et de lavage-graissage d’automobiles se sont soldées par la prise de six décisions de fermeture pour « déversement anarchique d’huiles usagées dans les réseaux d’assainissement» a-t-on. appris. La majorité de ces stations, estimées à environ 175 stations contrôlées, est implantée dans le milieu urbain.