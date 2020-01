Des nombreuses innovations qui se multiplient depuis ces dernières années dans l’automobile, le pare-soleil est assurément le grand oublié. Qu’il s’agisse de concept-cars ou des modèles de série les plus sophistiqués, tous ont en commun d’utiliser un classique et banal panneau occultant pour aider le conducteur à masquer un soleil aveuglant qui vient frapper le pare-brise. Bosch a décidé de se pencher sur cet équipement pour le repenser totalement. Et le résultat est assez spectaculaire. La firme allemande profite du Consumer Electronics Show pour présenter son pare-soleil du XXIe siècle qui n’a plus rien à voir avec l’accessoire que l’on connaît. Il s’agit d’un panneau LCD totalement transparent associé à une caméra qui filme le conducteur. Un logiciel analyse le visage afin de détecter les ombres provoquées par le soleil et de n’assombrir que la partie de l’écran à travers laquelle la lumière frappe les yeux du conducteur.