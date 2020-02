Après une longue attente et la forte impatience des usagers de la RN25, reliant la commune de Aomar, (ouest de Bouira) à Draâ El-Mizan (Tizi Ouzou), au niveau du col de Tizi Larbaâ, les travaux de bitumage viennent d’être enfin lancés. Cette route, complètement délabrée et de ce fait impraticable, suite à de multiples affaissements, aura malmené les automobilistes, les transporteurs et les camions qui la sillonnaient quotidiennement. Le coup d’envoi des travaux a été donné en présence des responsables du secteur des travaux publics de la wilaya et du nouveau wali de Bouira. Ces travaux concernent un itinéraire de 8,5 km, pour un coût estimé à quelque 32 milliards de centimes. Les autorités locales ont insisté auprès de l’entreprise chargée de la réalisation quant au respect des délais de livraison du projet ainsi que de sa qualité.