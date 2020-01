Une caravane a été lancée par le Centre de formation «Noujoum El Moustakbal (Cfnm)» à Bouira et ce au profit des élèves et étudiants, distingués dans leurs processus d’étude durant l’année écoulée 2019, a indiqué le président du centre, Adel Mouhoub. Le coup d’envoi de cette caravane, qui sillonnera toutes les communes de Bouira, a été donné dans la matinée depuis le siège du Cfnm situé dans le chef-lieu de la wilaya. «Nous avons lancé cette caravane ce matin au siège de notre centre avec la participation d’une centaine d’élèves et d’étudiants, dont l’objectif est de les encourager et de valoriser leurs efforts consentis en 2019», a expliqué Mouhoub. «Notre centre a organisé cette caravane afin d’encourager les lauréats des différents niveaux d’enseignement (écoles primaires, CEM, lycées, et université ainsi que ceux de la formation professionnelle). Les participants bénéficieront également dans le cadre de cette action de formations et de stages afin de renforcer leurs aptitudes et connaissances», a souligné le même responsable.