Le nouveau Premier ministre italien, Mario Draghi, a renouvelé sa confiance à Luigi di Maio, en tant que ministre des Affaires étrangères. À ce sujet, Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères a tenu à féliciter, via son compte twitter, son homologue italien pour la confiance que lui a témoignée le nouveau Premier ministre italien. Dans un entretien téléphonique, Sabri Boukadoum a révélé que les deux ministres ont convenu de se rencontrer dans les prochains jours, dans le but de renforcer les relations bilatérales entre l'Italie et l'Algérie, et d'oeuvrer ensemble pour une solution à la crise libyenne.