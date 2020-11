Dans son ouvrage intitulé Boussouf et le Malg, la face cachée de la révolution, Dahou Ould Kablia, qui a occupé un place de premier plan dans la hiérarchie du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (Malg) livre une vision de l'intérieur de cette organisation et revient sur la création et le fonctionnement de cette dernière. Ces Mémoires de 389 pages publiés récemment aux éditions Casbah émanent d'un «devoir de mémoire» des membres de l'association des anciens du Malg qui s'étaient fixé l'objectif de «restituer l'histoire de ce département et de son dirigeant Abdelhafid Boussouf» qui n'a laissé aucun témoignage écrit. Après de brèves biographies de l'auteur et de Abdelhafid Boussouf, l'ouvrage s'intéresse aux origines du Malg en remontant aux services de renseignements au sein de l'Organisation secrète (OS) fondée en 1947 qui avait confié son service à Omar Ben Mahdjoub, avant que le renseignement ne devienne une nécessité aux yeux de Larbi Ben M'hidi, entre 1955 et 1956 «pour connaître les ennemis du FLN». C'est à l'issue du congrès de la Soummam en août 1956 que la fonction de renseignement et de liaison a été «intégrée à l'organigramme des commandements de l'ALN au niveau de chaque wilaya, zone ou région», explique l'auteur précisant que le colonel Abdelhafid Boussouf avait été chargé du service de renseignement, de liaison et des communications.